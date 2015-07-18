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للكحك شروط.. 5 نصائح علشان تستمتع بأكله وتأمن شره

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للكحك شروط.. 5 نصائح علشان تستمتع بأكله وتأمن شره للكحك شروط.. 5 نصائح علشان تستمتع بأكله وتأمن شره
ما أجمل صوانى الكحك الساخنة، مشهد مكرر كل عيد يفتح الشهية وينتظره الكثيرون، الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة أكدت على أن المنع التام من تناول الكحك، هو أمر مناف للأنظمة الصحية، فالأنظمة الصحية لا تعتمد على الحرمان بلل على تذوق كميات صغيرة تساعد على إشباع الحاجة إلى الطعام، وفى الوقت ذاته لا تضر الصحة ولا تزيد الوزن.

ولا شك أن تناول الكحك لابد له من ضوابط صحية وهو ما تذكره وتؤكد عليه الدكتورة نيفين، مؤكدة على أن للكحك شروط، لابد للراغب فى التمتع بحياة صحية أن يتبعها ويطبقها حتى لا يعانى من مشكلات صحية لا حصر لها خلال أيام العيد:

• تناول كمية كبيرة من المياه قبل تناول الكحك وبعده.
>• لا تتخطى حصة الفرد اليومية من الكحك أكثر من قطعتين، ويفضل عدم الإسراف فى إضافة السكر الناعم.
>• الاهتمام بالحركة والنشاط وعدم المثول إلى الراحة فور تناول الكحك، ليسهل هضمه وامتصاصه والتخلص من دهونه.
>• اهتم بالتركيز على الطعام الصحى والمفيد بجانب تناول الكحك، حتى لا تزيد الطين بله وترهق جسمك بالطعام غير الصحى والدهون.
>- بعد ساعة من تناول الكحك تناول مشروبا عشبيا حارقا للدهون وهاضم، كالزنجبيل الدافئ واللذيذ.

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