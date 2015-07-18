تعرف على أهم الإسعافات الأولية عند التعرض للكدمات

حول ذلك يقول الدكتور محمود سامى المدرب المعتمد من هئية الهلال الأحمر، إن الأصابة بالكدمات من أشهر أنواع الجروح المغلقة والتى تحدث نتيجة عدة أسباب وأهمها:
>1)ضربة قوية بجسم صلب غير حاد كالعصا أو قطعة حديد.
>2)السقوط من ارتفاع شديد على جزء دهنى كالاليا.
>3)مضاعفات للكسور أو التواء المفاصل.
>ويستكمل د. محمود قائلا: "يساهم تعرض الشخص للأسباب السابق ذكرها إلى حدوث تجمع دموى بسيط تحت الجلد نتيجة تمزق بعض الشعيرات الدموية والتى تعطى اللون الأحمر فور الإصابة والذى يتغير بمرور الوقت ليصبح كالآتى:
>1)اللون الأحمر يظهر فى اليوم الأول من الإصابة.
>2)اللون البنفسجى بنهاية اليوم الأول وحتى 3 أيام.
>3)اللون الأزرق من 3-5 أيام.
>4)اللون الأخضر من 5-8 أيام.
>5)اللون الأصفر من اليوم 8-15 وبعدها ياخد لون الجلد ليختفى تماما، وفى بعض الحالات يختفى قبل ذلك فى حالة وجود كدمة بسيطة لا تتعدى أسبوع واحد حتى تختفى تماما.
ويتابع د. محمود قائلا: "هناك بعض الخطوات الخاصة بالإسعافات الأولية عند التعرض للكدمات مثل":
>1) استعمال كمادات باردة باليوم الأول لتقليل الشعور بالألم ولتقليل معدل التجمع الدموى تحت الجلد.
>2)استعمال كمادات دافئة بداية من اليوم الثانى من الإصابة لتحسين الدورة الدموية بالمكان المصاب.