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أخصائى نفسى: احذر زيارة المقابر فى العيد تفقدك البهجة

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أخصائى نفسى: احذر زيارة المقابر فى العيد تفقدك البهجة أخصائى نفسى: احذر زيارة المقابر فى العيد تفقدك البهجة
الحكمة التى قدمها لنا الرحمن من حلول عيد الفطر، هى مكافأة أنفسنا بعد قضاء شهر من الصيام والحرمان.

فى حين تنتشر فى عادة زيارة المقابر، مع حلول الأعياد بشكل خاص.

الدكتور محمد على أخصائى الأمراض النفسية، يؤكد أن تلك العادة من أسوأ الموروثات والتقاليد عند المصريين.

فبداية يوم احتفالى كعيد الفطر بزيادة القبور، هو أمر كافى بقتل الهدف من تلك الأيام وهو الاحتفال والأمل.

يرصد محمد أهم الآثار التى قد تدمر الحالة النفسية لمن يتبع تلك العادة، وأهمها بالطبع فقدان التفاؤل والرغبة فى التقدم والتفوق فى الحياة التى حتما ستنتهى، فالقبر هو رمز للموت وانتهاء الحياة.

وزيارته تترك أثرا سيئا على النفس، ينذر بقرب النهاية، وتضفى نظرة تشاؤميه فى يوم من المفترض أنه للاحتفال والتمتع بالحياة وليس بالموت.

وينصح محمد باستبدال تلك العادة غير المستحبة، بزيارة الأقارب والاحتفال معهم بالحياة، والتمتع بها، فالأموات ينعمون فى جنه الله وعلينا أن ننعم نحن بجنه الحياة التى منحها لنا الرحمن.

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مصر 365

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