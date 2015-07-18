بالصور..أطباء صينيون يرفقون يد عامل بساقه شهرا لإبقائها على قيد الحياة

سلطت صحيفة “The Telegraph”، البريطانية، الضوء على جراحة نادرة ومثيرة للغاية أجريت لمواطن صينى، حيث تم إرفاق كف يده بساقه لإبقاء أصابعه على قيد الحياة.

وأخذ الجراحون الصينيون كف يد الرجل الصينى الذى قُطع بسبب حادث فى المصنع الذى يعمل به، وتم إرفاقها بواسطة عملية جراحية فى كاحل الساق لمدة شهر قبل إعادة ربطها بذراعه مرة أخرى.

وكان العامل الصينى الذى يدعى "تشو"، فقد كف يده اليسرى بواسطة شفرة آلة الغزل والنسيج خلال عمله فى المصنع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابة فى ذراع تشو كانت شديدة للغاية لدرجة أن الفريق الجراحى الذى تولى علاجه برئاسة الدكتور تانغ جو من مستشفى “Xiangya hospital”، شدد على علاج أوتار وأعصاب ذراعه قبل إجراء عملية إرفاق الكف له، بسبب ارتفاع نسبة الالتهاب بها، ولكن التأخير فى ذلك قد يعنى أن السيد تشو قد فقد القدرة على استخدام كف يده مرة أخرى، حيث أوضح الأطباء أنه فى درجة الحرارة العادية، يحتاج الأصبع المقطوع لاستئناف إمدادات الدم فى غضون 10 ساعات على الأكثر.

وأوضح أيضا الأطباء أنه إذا تجاوزت مدة قطع إمدادات الدم لأطرافه أكثر من 10 ساعات لسوف تموت أنسجة الكف والأصابع، ولا يمكن استعادتها مرة أخرى.

لذلك، قام الأطباء بإجراء جراحة عاجلة للرجل الصينى تمت بها إرفاق كف يده بساقه اليمنى لإبقاء كف اليد على قيد الحياة لأكثر من شهر، ثم أجروا عملية أخرى استغرقت 10 ساعات، تم فيها استعادة كف اليد إلى ذراع الرجل الصينى مرة أخرى.

وأضاف الأطباء أن السيد تشو يستطيع الآن تحريك أصابع يده قليلا، ولكن سوف يكون بحاجة لمزيد من التأهيل قبل أن يستعيد الحركة الكاملة ليده.



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إرفاق كف اليد فى كاحل الساق لإبقائها على قيد الحياة



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الجراحون الصينيون وهم يجرون العملية



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أشعة تبين تثبيت الكف مرة أخرى بالذراع