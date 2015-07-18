بينيتث: جاريث بيل قد يكون رقم 10 في ريال مدريد

يرى رافايل بينيتث المدير الفني لريال مدريد أن جاريث بيل نجم الميرنجي قد يجد نفسه ناجحا في مركز لاعب الوسط المهاجم.

جاريث بيل لعب في أول مباراة لريال مدريد تحت قيادة بينيتث تحت رأس الحربة خيسي رودريجز في عمق الملعب.

هذا المركز غير اعتيادي على بيل مع ريال مدريد إذ على مدار الموسمين الماضيين كان يشارك كجناح أيمن.

وقال بينيتث عن بيل: "إنها فكرة. خيار أمامي أردت اختباره".

وتابع المدرب الإسباني "بالطبع جاريث بيل يستطيع اللعب في أكثر من مكان فيما يخص الثلث الأخير من الملعب".

بيل يدخل الموسم الجديد وهو تحت ضغط الجماهير التي هتفت ضده بعدما سجل 13 هدفا في 31 مباراة مع الميرنجي.