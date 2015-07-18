مدرب روما: جيرفينيو وكول ومايكون وتوتي حجر أساس في مشروعي

لازال جيرفينيو وأشلي كول ومايكون دوجلاس من الأعمدة التي يأمل المدير الفني لروما رودي جارسيا سناء فريق قوي عليهم في الموسم المقبل.

الثلاثي ارتبط اسمه بتقارير تقول إنه سيرحل عن فريق العاصمة الإيطالية هذا الصيف.

لكن رودي جارسيا صرح اليوم السبت "جيرفينيو جاء قبل موعده المقرر باسبوع كامل. هذا يوضح كيف يرغب في أن يظل معنا".

وتابع "نحن أيضا نرغب في وجوده، إنه حجر أساس في مشروع روما للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل".

واستكمل "كذلك هناك أشلي كول ومايكون. الثنائي رائع وصاحب خبرة غير عادية. كول لو استمر على المستوى الذي اختتم به الموسم الماضي سيكون مفتاحا مهما لنا".

وعن فرانشيسكو توتي صاحب الـ38 عاما، تحدث رودي جارسيا "لازال يستطيع اللعب في أعلى المسابقات. لازال هو اللاعب الذي نبني الفريق حوله".