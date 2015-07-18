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#في_القمة – مصطفى فتحي يستعد للقمة من يوم الأحد

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#في_القمة – مصطفى فتحي يستعد للقمة من يوم الأحد #في_القمة – مصطفى فتحي يستعد للقمة من يوم الأحد

يعود مصطفى فتحي جناح الزمالك إلى تدريبات الفريق الأبيض يوم الأحد بقرار من الجهاز الطبي للنادي الأبيض.

مصطفى فتحي أصيب في مباراة الزمالك والنصر خلال الأيام المنصرمة، وتأثرت فرصه في خوض لقاء القمة.

لكن الأشعة أكدت أن الكدمة التي تعرض لها في الركبة ليست قوية.

وخضع اللاعب اليوم السبت لتدريبات تأهيلية، على أن يعود للمران الجماعي من الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في قمة الكرة المصرية يوم 21 يوليو، والتي قد تشهد تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري الممتاز إن اقتنص الفرسان نقطة على الأقل.

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