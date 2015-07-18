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المقاومة اليمنية تسيطر على معسكر الدفاع الساحلى فى "التواهى"

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المقاومة اليمنية تسيطر على معسكر الدفاع الساحلى فى "التواهى" المقاومة اليمنية تسيطر على معسكر الدفاع الساحلى فى "التواهى"
أكدت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمينة فى عدن أنها أسرت 26 من ميليشيات الحوثيين وصالح كانوا يختبئون فى قصر الرئاسة فى مديرية "كريتر" بعدن.

وقالت مصادر بالمقاومة، فى تصريح لموقع "حضر موت" الإخبارى، أن اشتباكات وقعت بين عناصر المقاومة وقناصة الميليشيات المتمركزين فى القصر الرئاسى بعد تحرير "كريتر"، مما أسفر عن مقتل 4 من المقاومة والقبض على عدد من الميليشيات، فيما تقوم المقاومة حاليا بعمليات مطاردة فى الجبال لمن تبقى من عناصر الحوثى هناك.

وأفادت مصادر محلية مسئولة فى عدن بأن قوات الجيش الوطنى والمقاومة سيطرتا على معسكر الدفاع الساحلى بمديرية التواهى، والذى كان يتمركز فيه عدد من عناصر الميليشيات لم يستطيعوا الهرب بعد دخول المقاومة.

وقام وزير الداخلية اليمنى اللواء عبد الحذيفى بتفقد عدد من المناطق الأمنية فى محافظة عدن، وأكد أن الوزارة لديها خطة لإعادة الأمن والاستقرار للمحافظة، وأنه سيتم عقد اجتماع للجنة الامنية بالمحافظة لإقرار الخطط الأمنية اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار فى عدن.

كما عقدت اليمنية - التى وصل عدد من أعضائها إلى عدن أمس أول - اجتماعا بمشاركة رئيس جهاز الأمن القومى اللواء على حسن الاحمدى، ووزيرى الداخلية والنقل ونائب وزير الصحة ووكلاء المحافظة، لمناقشة إعادة الحياة إلى طبيعتها فى عدن وتوفير احتياجات المواطنين.
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مصر 365

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