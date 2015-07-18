أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. زحام فى المتنزهات والأسواق التجارية بالإسكندرية فى ثانى أيام العيد

Google+ Print
تشهد محافظة الإسكندرية زحاما فى المنتزهات والحدائق فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك وإقبالا شديدا على دور السينما والأماكن العامة وازدحام طريق الكورنيش وإقبالا على الشواطئ خاصة منطقة ميامى وسيدى بشر، وسط فرحة بين العائلات والمصطافين.

قلعة قايتباى "للصغار فقط"


>وتشهد منطقة قلعة قايتباى زحاما شديدا وإقبال الأطفال على ركوب الخيل والمراكب والدرجات وصيد الأسماك وشراء الألعاب والتقاط الصور التذكارية بجوار القلعة وطريق الكورنيش.

إقبال شديد على دور العرض

كما تشهد السينمات بمنطقة محطة الرمل زحاما شديدا منذ صباح اليوم على أفلام العيد، وتوقع ارتفاع نسبة الإقبال فى الحفلات المسائية، كما تشهد الأسواق التجارية خاصة بمنطقة "سان ستيفانو" زحاما وإقبالا على المطاعم وسينمات الأسواق التجارية.

وقال مصطفى عيد، أحد عمال إحدى دور العرض، بسان ستيفانو، إن الإقبال على الأفلام شديد منذ اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، وجميع حفلات ثانى أيام العيد تم حجزها مسبقاً ولا يتبقى سوى حفلات منتصف الليل وتوقع انتهاء جميع التذاكر فى الساعات القادمة.

الإقبال على حديقة الحيوان

بينما واجهت حديقة الحيوان بالإسكندرية زحاما شديدا منذ الساعات الأولى من اليوم، وإقبال الزائرين عليها من مختلف المحافظات وشهد شباك التذاكر إقبالا كبيرا، وتمركزت قوات الشرطة أمام حديقة الحيوان لتسهيل حركة المرور فى الشارع المقابل لحديقة الحيوان نظراً للأقبال الشديد من الزوار منذ الساعات الأولى .

زحام منطقة ميامى


>كما تشهد منطقة ميامى وشارع خالدبن الوليد حتى قصر المنتزة زحاما شديدا وصعوبة فى حركة مرور السيارات، نظراً للإقبال الشديد على الشواطئ من المصطافين من مختلف المحافظات.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365