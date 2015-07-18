بالصور.. زحام فى المتنزهات والأسواق التجارية بالإسكندرية فى ثانى أيام العيد

قلعة قايتباى "للصغار فقط"

إقبال شديد على دور العرض

تشهد محافظة الإسكندرية زحاما فى المنتزهات والحدائق فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك وإقبالا شديدا على دور السينما والأماكن العامة وازدحام طريق الكورنيش وإقبالا على الشواطئ خاصة منطقة ميامى وسيدى بشر، وسط فرحة بين العائلات والمصطافين.>وتشهد منطقة قلعة قايتباى زحاما شديدا وإقبال الأطفال على ركوب الخيل والمراكب والدرجات وصيد الأسماك وشراء الألعاب والتقاط الصور التذكارية بجوار القلعة وطريق الكورنيش.

كما تشهد السينمات بمنطقة محطة الرمل زحاما شديدا منذ صباح اليوم على أفلام العيد، وتوقع ارتفاع نسبة الإقبال فى الحفلات المسائية، كما تشهد الأسواق التجارية خاصة بمنطقة "سان ستيفانو" زحاما وإقبالا على المطاعم وسينمات الأسواق التجارية.

وقال مصطفى عيد، أحد عمال إحدى دور العرض، بسان ستيفانو، إن الإقبال على الأفلام شديد منذ اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، وجميع حفلات ثانى أيام العيد تم حجزها مسبقاً ولا يتبقى سوى حفلات منتصف الليل وتوقع انتهاء جميع التذاكر فى الساعات القادمة.

الإقبال على حديقة الحيوان

بينما واجهت حديقة الحيوان بالإسكندرية زحاما شديدا منذ الساعات الأولى من اليوم، وإقبال الزائرين عليها من مختلف المحافظات وشهد شباك التذاكر إقبالا كبيرا، وتمركزت قوات الشرطة أمام حديقة الحيوان لتسهيل حركة المرور فى الشارع المقابل لحديقة الحيوان نظراً للأقبال الشديد من الزوار منذ الساعات الأولى .

زحام منطقة ميامى

>كما تشهد منطقة ميامى وشارع خالدبن الوليد حتى قصر المنتزة زحاما شديدا وصعوبة فى حركة مرور السيارات، نظراً للإقبال الشديد على الشواطئ من المصطافين من مختلف المحافظات.



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