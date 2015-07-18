أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. ارتفاع أعداد الزائرين للإسماعيلية ونسبة حجز الشاليهات 100%

Google+ Print
فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك شهدت الإسماعيلية ارتفاعا فى أعداد الزائرين لها من المحافظات المجاورة وخاصة محافظة الشرقية أقرب المحافظات لها.

وشهدت شواطئ الإسماعيلية وخاصة شاطئ الفيروز إقبالا كبيرا من الزائرين وبلغت نسبة التواجد فى النادى والشاطئ لأكثر من 90% من سعته وأغلب رواد الشاطئ والنادى من خارج الإسماعيلية وليسوا من أبناء المدينة.

وعلى الجانب الآخر بلغت نسبة إشغالات الشاليهات والفنادق على مستوى المحافظة نسبة 100% بمناسبة قرب افتتاح قناة السويس الجديدة.

كما شهدت حدائق الملاحة وشاطئ الملاحة إقبالا كبيرا من المواطنين فى اليوم الثانى من عيد الفطر المبارك وامتلأت الشواطئ بالزائرين.

فى المقابل فضل أهل الإسماعيلية الجلوس فى منازلهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة كما أن للإسمعلاوية طبيعة خاصة فى مثل هذه المناسبات وهى الجلوس فى البيت نهارا والاحتفال ليلا فى شوارع المدينة وأماكنها العامة.

وشهدت حدائق الطريق الدائرى بالإسماعيلية إقبالا بسيطا من الزائرين.

وشهدت الإسماعيلية تواجدا أمنيا كثيفا فى الشوارع وعلى الأكمنة الحدودية للمحافظة مع المحافظات الأخرى، كما شهدت انتشار الشرطة السرية فى الشوارع والنوادى والشواطئ وبين المواطنين لإمكانية السيطرة على الحالة الأمنية وضبط أى مخالفة قانونية.

وخلا طريق البلاجات من المارة فى وقت الظهيرة وأصبح الشارع خاليا وهذه الحالة لم تشهدها الإسماعيلية من قبل بينما يرتفع أعداد الزائرين فى طريق البلاجات بعد انكسار موجة الحر الشديد واقتراب المغرب فينتشر الزائرون وأهالى الإسماعيلية فى هذا الطريق الذى يضم النوادى والشواطئ ومعظم الكافيهات الشهيرة فى محافظة الإسماعيلية.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365