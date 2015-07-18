الذهب الصينى يسبب الأمراض الجلدية والإكزيما

الذهب الصينى أصبح "موضة" تستخدمها معظم السيدات للزينة، وذلك يرجع بالطبع إلى ثمنه الرخيص مقارنة بالذهب العادى.

فهل يتسبب الذهب الصينى الرخيص فى الإصابة بالأمراض الجلدية؟

ويجيب عن هذا السؤال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، قائلا: فى الآونة الأخيرة زادت نسبة النساء اللاتى يتوجهن لعيادات الأمراض الجلدية بسبب إصابتهم بأمراض نتيجة ارتدائهم لهذا النوع من الذهب المعروف باسم الذهب الصينى.

ويؤكد استشارى الأمراض الجلدية، أن هذا النوع من الحلى أو الذهب مغشوش ولا يمت للذهب بصلة، ويتسبب فى الإصابة بالعديد من الأعراض أهمها الحساسية التلامسية فى الجلد وتظهر على هيئة التهاب شديد ورغبة فى الهرش.

ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هناك بعض الحالات التى تتطور وينتج عنها إفرازات مائية وتهتك فى أنسجة الجلد مع وجود احتمال بالإصابة البكتيرية وتكرار استعمال تلك المشغولات ممكن يتسبب فى إصابة الجلد بالإكزيما المزمنة، والتى يتطلب العلاج فترة طويلة من أخذ الأدوية ودهن بعض الكريمات.

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>وينصح استشارى الأمراض الجلدية، بضرورة الابتعاد عن ارتداء تلك الحلى رخيصة الثمن للكبار والصغار.

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