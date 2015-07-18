4 أطعمة تسرع حرق دهون الجسم وتساعد على التخلص من السمنة

السمنة من الأمراض الخطيرة والشائعة للغاية، وتتسبب فى الإصابة بمضاعفات صحية متعددة مثل السكرى وأمراض القلب والسرطان، وخلال فترة شهر رمضان والعيد يتناول المصريون العديد من الأطعمة التى تسبب زيادة الوزن .

لذلك نقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من الأطعمة الهامة التى تساهم حرق الدهون الزائدة بالجسم، وذك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "dietadvice.about" وهى تشمل:

>1.الفول: حيث يحتوى على قدر كبير من البروتينات والألياف الطبيعية، وهى تساهم فى تعزيز معدلات حرق الدهون وتسريع الشعور بالشبع والامتلاء.

>2.الأسماك وخاصة سمك السالمون والتونة تساهم فى التخلق من الوزن الزائد حيث تزيد من إفراز هرمون الليبتين، وهو المسئول عن تنظيم التمثيل الغذائى بالجسم وضبط الشهية وكمية الطعام التى يتناولها الإنسان.

3.الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى والشوفان والكينوا تساهم فى التخلص من الوزن الزائد وتسريع معدلات حرق الدهون مظراً لاحتوائها على مجموعة كبيرة من الألياف الطبيعية والكربوهيدرات المعقدة والتى تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة كى يتم هضمها.

>4.الزبادى ومنتجات الألبان: تساهم بشكل ملحوظ فى تسريع معدلات حرق الدهون.