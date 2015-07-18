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بالصور..الأهالى يحتفلون بالعيد على شاطئ بورسعيد هربا من حرارة الجو

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توافدت أعداد غفيرة من أهالى المحافظة وزائريها على شاطئ بورسعيد لقضاء ثانى أيام العيد هربا من حرارة الجو واستمتاعا بمياهه الهادئه وسمائه الصافية...

ورغم ارتفاع الخيام والشماسى وجد أصحابها إقبالا من الأهالى والزائرين بصورة جعلتهم يرفعون أسعارها حيث تتراوح مابين 150 جنيها للخيمة و75 جنيها للشمسية.

كما استقبل الشاطئ أعدادا غفيرة من أبناء المحافظات المجاورة وغيرهم من الباحثين عن الهدوء والاستجمام .

وأكدت بعض السيدات والأسر المرافقة لأولادها أن حرارة الجو جعلتهم يعزفون عن الحدائق والمنتزهات والملاهى حرصا على أولادهم من لفحات الشمس خلال الفترة الصباحية، وبالتالى قررنا التوجه للشاطئ لنستمتع بالهواء النقى بعيدا عن التلوث البيئى والكتل الخرسانية بالمنازل .

ومن جانبه أكدت بعض الفتيات أن شرطة الآداب متواجدة على الشاطئ والكورنيش للتصدى للآفعال المنافية للآداب والحد من التحرش الجنسى.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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