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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى بدو دهب ويهنئهم بعيد الفطر المبارك

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قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بزيارة لمدينة دهب اليوم، حيث التقى بدو مدينة دهب الذين رحبوا بزيارته لهم، وقاموا بشكره على الجهود المبذولة في مدينة دهب.

ومن جانبه أكد المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد تطويرا شاملا بمدينة دهب من الناحية السياحية،
> كما أضاف المحافظ أنه بصدد دراسة العديد من المقترحات بهدف تنشيط السياحة بدهب، لتكون أحد أهم المقاصد السياحية بالمحافظة بعد شرم الشيخ ، منها إنشاء مرسى بمدينة دهب لجذب السياحة العربية.
>كما قام المحافظ بتبادل الأحاديث الوديه مع البدوفي جو ساده الفرحة والسعادة والود، وحيث تعرف علي اهم مشكلاتهم، والمقترحات شانها تذليل تلك المشكلات.

وتفقد احدي المنشآت السياحية المملوكة لأحد مواطني دهب من البدو، حيث نال اعجاب واستحسان المحافظ، لبسطاته وموقعه وحسن استقبال الضيوف به.

وفي الطريق توقف المحافظ باحد الأكمنة حيث هنأ الضباط والجنود بعيد الفطر، وقام بتوزيع كعك العيد على افراد الكمين.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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