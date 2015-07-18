بالفيديو.. مباحث قصر النيل تضبط 12 شابا أثناء تحرشهم بفتيات فى ثانى أيام عيد الفطر
شنت قوات شرطة مباحث قسم قصر النيل بقيادة المقدم محمد السيد رئيس المباحث والنقيب عز الدين المليجى حملة أمنية، اليوم السبت، تزامنا مع احتفالات المصريين بثانى أيام عيد الفطر المبارك .إعلان - Ads إعلان - Ads
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ومن جانبه قال النقيب عز الدين المليجى معاون مباحث القسم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحملة أسفرت عن ضبط 12 شابا خلال ممارستهم للتحرش الجسدى أسفل كوبرى 6 أكتوبر بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض، مضيفاً أنه سوف يتم اصطحابهم إلى القسم وتحرير محاضر تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.