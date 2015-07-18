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بالفيديو.. مباحث قصر النيل تضبط 12 شابا أثناء تحرشهم بفتيات فى ثانى أيام عيد الفطر

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شنت قوات شرطة مباحث قسم قصر النيل بقيادة المقدم محمد السيد رئيس المباحث والنقيب عز الدين المليجى حملة أمنية، اليوم السبت، تزامنا مع احتفالات المصريين بثانى أيام عيد الفطر المبارك .
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ومن جانبه قال النقيب عز الدين المليجى معاون مباحث القسم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحملة أسفرت عن ضبط 12 شابا خلال ممارستهم للتحرش الجسدى أسفل كوبرى 6 أكتوبر بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض، مضيفاً أنه سوف يتم اصطحابهم إلى القسم وتحرير محاضر تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

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مصر 365

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