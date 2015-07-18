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صور| طرق المستقبل مصنوعة من البلاستيك وقابلة للاستبدال

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نموذج للطريق المستحدث من البلاستيك

نموذج للطريق المستحدث من البلاستيك

بدأ تدهور حالة الطرق الإسفلتية يطرح مشكلة صيانتها على المدى الطويل، حيث يتطلب الحفاظ عليها عمليات حفر وبناء واسعة النطاق ذات تكاليف باهضٍة، الأمر الذي يطرح ضروة البحث عن بديل.

ولذلك اقترحت شركة هولندية تسمى«VolkerWessels» بالتعاون مع مدينة روتردام؛ تطوير وبناء طرق بلاستيكية سهلة الإزالة والاستبدال، على أن يتضمن تصميمها تجويفا داخل ألألواح البلاستيكية.

ونقل موقع إخباري عن  مجلة « بوبيولار ميكانيكس»، انه حتى الآن لم يجري اختبار النماذج الأولية من هذا المقترح، إلا أن الفكرة لاقت استحسانًا كبيرا لسهولة الحفاظ على هذه الطرق، أبسط بكثير من الطرق الإسفلتية صعبة الصيانة، كما أن التجاويف في الألواح البلاستيكية التي هي على شكل أنابيب ستسمح بسهولة في مد خطوط الكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات الأخرى تحت الآرض وإيصالها إلى البيوت ببساطة ودون تعقيد.

وبالتأكيد سيكون تصميم مثل هذا النوع من الطرق بالأمر السهل، إلا أن شركة VolkerWessels تعمل على دراسة الفكرة من جميع النواحي، والعمل على سرعة الانتهاء من تقديم نماذج اختبارية أولية .

المصدر:

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