مدير مكافحة العنف ضد المرأة: 86 حالة تحرش بالفتيات يومى العيد بالقاهرة

أكد اللواء ايهاب مخلوف مدير إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، أن قوات مكافحة العنف ضد المرأة تمكنت من القبض على 86 شابًا لاتهامهم بالتحرش بالفتيات خلال يومي عيد الفطر المبارك، بينهم حالة واحدة فقط تحرش جسدي، بينما باقي الحالات تعد تحرش لفظي، وتم تحرير محضر لكل واقعة وإحالة المتهمين الي النيابة التي تولت التحقيق .

وأشار مدير إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة ، أن انتشار قوات الادارة وعناصر الشرطة النسائية وعناصر الشرطة السرية في المتنزهات العامة والأماكن الحيوية والسينمات والمسارح وطريق الكورنيش وأماكن التجمعات، كان له بالغ الاثر في احباط العديد من وقائع التحرش بالفتيات، وضبط عناصر الشباب الخارجين عن القانون ممن قاموا بارتكاب تلك الوقائع.

وأوضح اللواء إيهاب مخلوف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان القوات نجحت من خلال المتابعة الميدانية من ضبط شاب أثناء قيامه بالتحرش جسديا بفتاة أثناء سيرها بكورنيش النيل عن طريق ملامسة اجزاء من جسدها، ونجحت القوات في مطاردته وضبطه وإقتياده الي قسم شرطة قصر النيل، ومع رفض الفتاه التي تم التحرش بها تحرير محضر ضد الشاب، الا ان القوات قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

وأضاف مدير إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، ان القوات نجحت يضا في أول أيام عيد الفطر المبارك من القبض علي 60 متهما بالتحرش بالفتيات وجميعهم وقائع تحرش لفظي بالعبارات الخادشة للحياء، وأغلبهم وقع في نطاق وسط البلد بأماكن السينمات والمسارح وعلي كورنيش النيل، وكان من بينهم 28 شاب من المتهمين بارتكاب عدة حالات تحرش لفظى بالفتيات، وذلك أثناء تواجدهن بمنطقة روكسى بمحيط مجمع السينمات للاحتفال بالعيد، وتمكنت القوات من ضبط المتحرشين بالفتيات وتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.

كما أكد اللواء إيهاب مخلوف، ان الحملات نجحت في ثاني ايام العيد في القبض علي 25 حالة تحرش وجميعهم ايضا حالات تحرش لفظي ، وتمكن رجال مكافحة جرائم العنف ضد المراة وعناصر الشرطة النسائية من القبض علي المتهمين بالتحرش بالفتيات، وتحرير المحاضر اللازمة ضدهم، وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة بإحالة جميع المتهمين إلى النيابة للتحقيق.



>