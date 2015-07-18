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سفر 154 مصريا وليبيا وعودة 151 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر 154 مصريا وليبيا وعودة 151 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر 154 مصريا وليبيا وعودة 151 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أعلن مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 151 إلى الجانب الليبى خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 مصريا و139 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 151 مصريا وليبيا بينهم 111 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و40 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية وحتى الآن إلى 64 ألفا و321 مصريا.

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