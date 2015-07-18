بالصور.. إسعاف 9 مصابين بإغماءات وجروح فى حدائق ومتنزهات بكفر الشيخ

تمكن رجال الإسعاف المتمركزين بالمتنزهات والحدائق وخاصة بحديقة صنعاء من اسعاف 9 أشخاص، أثناء تواجدهم فى حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، اليوم السبت، حيث أصيب اثنان بجروح ، وأصيب الاخرون بالإغماء وتم إسعاف المصابين، وتبين أن سبب إصابتهم بحالات الإغماء ارتفاع حرارة الجو.

وأكد الدكتور أحمد الجنزوري رئيس مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، أن سيارات الإسعاف متمركزة بالقرب من الحدائق العامة والمتنزهات ومنها متمركز بالمصيف وعلى الطرق الرئيسية لإسعاف المصابين ورجال الإسعاف يؤدون دورهم على أكمل وجه .



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