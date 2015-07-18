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بالفيديو والصور.. إقبال كثيف على دور السينما بوسط البلد والشرطة النسائية تؤمن الفتيات

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شهد محيط دور السينما بمنطقة وسط البلد، اليوم السبت ثانى أيام عيد الفطر المبارك إقبالا كثيفا من جانب المواطنين للاحتفال بالعيد وسط انتشار ملحوظ لعناصر الشرطة النسائية لتأمين السيدات والفتيات من ظاهرة التحرش.

ومن جانبها قالت العقيد نشوى محمود من إدارة مكافحة العنف ضد المرأة: "الشرطة النسائية" وضعت خطة محكمة لتأمين الفتيات والحد من ظاهرة التحرش، حيث تم تخصيص باب محدد لدخول السيدات منه منعاً لانتظارهن بين صفوف الشباب، مؤكدة لـ" اليوم السابع " أنه لم يتم رصد أى حالات تحرش حتى الآن.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

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قوات الانتشار السريع تمشط ميدان التحرير لتأمين المحتفلين بعيد الفطر

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مصر 365

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