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بالصور.. تدفق السائحين بجنوب سيناء.. ونسبة الإشغال 58% وشرم الشيخ 75%

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تدفق الآلاف من مواطنى محافظات فى ثانى أيام العيد إلى مختلف شواطئ المحافظة والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ بجنوب سيناء، والتى أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بفتحها أمام المواطنين بالمجان، مع ضرورة توفير وسائل مواصلات عامة لسهولة الوصول إليها للاستمتاع بالمناظر الطبيعية بشرم الشيخ.

وبلغت نسبة الإشغالات السياحية بشرم الشيخ 75% يمثلون جنسيات الروس والإنجليز والإيطاليين، بالإضافة إلى العرب والمصريين، حيث بلغت النسبة العامة 58% نتيجة لتدفق المصريين على الحجوزات الفندقية وزيارة مناطق الجذب السياحية بالمدينة.

وشارك السياح الأجانب المصريين فرحتهم بعيد الفطر المبارك وسط أجواء من الفرحة والسعادة الغامرة التى بدت على وجوههم خلال رحلات الجلاس بوت والرحلات البحرية، وحرصت أعداد أخرى من السائحين على مشاهدة عروض الدولفين والتماسيح التى شهدت اقبالاً كبيراً خلال أول أيام العيد.

وتسابقت الفنادق والقرى السياحية بمدن رأس سدر وشرم الشيخ على تقديم برامج ترفيهية لجذب السائحين، وعبر نفق الشهيد أحمد حمدى بمحافظة السويس أكثر من 17 ألف سائح مصرى لقضاء إجازة العيد فى فنادق رأس سدر.

ولفت فودة إلى أن المحافظة تشهد تدفقا من السائحين من مختلف الدول العربية والأوربية والمصريين لقضاء العيد بمنتجعات جنوب سيناء.

ومن جانبه، أكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات أن المحافظة استقبلت اليوم السبت 7088 سائحا من مخلتف الجنسيات على متن 49 رحلة طيران دولى طائر و1354 سائحا مصريا على 22 رحلة طيران.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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