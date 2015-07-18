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مصرع فلاح لدغه ثعبان أثناء رى أرضه ببنى سويف

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مصرع فلاح لدغه ثعبان أثناء رى أرضه ببنى سويف مصرع فلاح لدغه ثعبان أثناء رى أرضه ببنى سويف
لفظ فلاح أنفاسه الأخيرة اليوم السبت قبل وصوله مستشفى سمسطا المركزى جنوب بنى سويف بعد إصابته بلدغة ثعبان أثناء رى زراعته.

تلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، بلاغا من مستشفى سمسطا المركزى، يفيد بوصول "جمال فراج عيسى" فلاح مقيم قرية المحمودية دائرة المركز جثة هامدة بعدما لدغه ثعبان.

ودلت التحريات الأولية إلى أنه أثناء تواجد المتوفى بزراعته لرى الأرض لدغه ثعبان، مما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته فى الحال، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بدفن الجثة ومباشرة التحقيق.

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