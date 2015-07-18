المتحدث العسكرى يعرض لقطات لتدمير عربات تايلاندية يقودها تكفيريون بسيناء

عرض المتحدث العسكرى العميد محمد سمير، منذ قليل فيديو
، خاص بتدمير وسائل الدعم الفنى واللوجيستى التى تمتلكها الجماعات التكفيرية فى شمال سيناء ، بعد توجيه ضربات جوية مركزة من مروحيات الأباتشى الهجومية لها .
ويشمل الفيديو لقطات لتدمير سيارة دفع رباعى تايلاندية الصنع وعربة نصف نقل .
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الفيديو رقم (3) ... إستهداف عربة نصف نقل مفخخة ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Posted by الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة
on Saturday, July 18, 2015
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الفيديو رقم (2) ... إستهداف عربة تايلاندى مخبئة وسط الزراعات ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Posted by الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة
on Saturday, July 18, 2015
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بالفيديو ... القوات المسلحة تواصل دك معاقل الإرهاب فى العريش والشيخ زويد ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمكن رجال القوات المسلحة من إستهداف عدد (3) بؤر إرهابية بمنطقتى (جنوب المساعيد) بمدينة العريش و(جنوب اللفتات) بمدينة الشيخ زويد.أسفرت الضربات المركزة عن مقتل (14) إرهابى وتدمير مخزنين للمواد المتفجرة وتدمير عربتين (تايلاندى - نصف نقل مفخخة).
Posted by الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة
on Saturday, July 18, 2015