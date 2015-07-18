المتحدث العسكرى يعرض لقطات لتدمير عربات تايلاندية يقودها تكفيريون بسيناء

بالفيديو ... القوات المسلحة تواصل دك معاقل الإرهاب فى العريش والشيخ زويد ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمكن رجال القوات المسلحة من إستهداف عدد (3) بؤر إرهابية بمنطقتى (جنوب المساعيد) بمدينة العريش و(جنوب اللفتات) بمدينة الشيخ زويد.أسفرت الضربات المركزة عن مقتل (14) إرهابى وتدمير مخزنين للمواد المتفجرة وتدمير عربتين (تايلاندى - نصف نقل مفخخة).