الأنبا باخوميوس يهنئ محافظ مرسى مطروح بعيد الفطر المبارك

انتدب الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية ورئيس دير القديس اﻷنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي، وفدًا من كهنة مطروح لتقديم التهنئة بعيد الفطر، إلى اللواء علاء ابو زيد محافظ مرسى مطروح ولكافة القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

> وضم الوفد كل من الراهب القمص بيجيمي الانبا بولا والقمص أغسطينوس دانيال و القس متى زكريا.