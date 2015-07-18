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الأهلي يواجه النجم الساحلي بعد القمة بـ4 أيام في السويس

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الأهلي يواجه النجم الساحلي بعد القمة بـ4 أيام في السويس الأهلي يواجه النجم الساحلي بعد القمة بـ4 أيام في السويس

حدد النادي الأهلي يوم السبت 25 يوليو المقبل موعدا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وستقام المباراة على استاد السويس الذي فاز فيه الأهلي على الترجي بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى من الدور نفسه.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة مالانج ديديو، بينما سيدير المغربي بوشعيب لحرش مباراة الجولة الرابعة التي سيتواجه بها الفريقين بتونس يوم 8 أغسطس المقبل.

وبذلك سيواجه الأهلي منافسه التونسي بعد 4 أيام من موقعة القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم 21 يوليو المقبل وقبل 3 أيام من مباراته بالدوري أمام سموحة بالقاهرة.

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