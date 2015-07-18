الحكم الذي خسر معه الزمالك أمام سانجا يدير مباراة الأهلي والنجم الساحلي

مالانج دييديو، الحكم السنغالي الذي خسر معه الزمالك خارج ملعبه أمام سانجا باليندي الكونجولي هو الذي سيدير مباراة الأهلي المقبلة بالكونفدرالية.

يوم 25 يوليو المقبل، سيستضيف الأهلي فريق النجم الساحلي التونسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسيدير المباراة الحكم السنغالي الذي خسر معه الزمالك أمام سانجا 1-0 ذهابا في دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية هذا العام.

مباراة شابها الكثير من الجدل بسبب إلغاء الحكم هدفين سجلهما الفارس الأبيض.

وكان دييديو ضمن قائمة الحكام المتواجدين في كأس أمم إفريقيا الأخيرة بغينيا الإستوائية، حيث أدار مباراة واحدة فقط بالبطولة.