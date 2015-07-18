إصابة رقيب شرطة ونقاش بمشاجرة مع خفير بالمنيا

أصيب رقيب شرطة ونقاش بمركز سمالوط بالمنيا فى مشاجرة مع 3 آخرين بالاسلحة النارية والبيضاء بسبب لعب الأطفال.

وكان اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير امن المنيا، قد تلقى اخطاراً من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بحدوث مشاجرة ومصابين بين طرفين بالأسلحة النارية والبيضاء بسبب لعب الاطفال.

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وضبط طرفى المشاجرة والأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة فى الواقعة.

كما تم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقيهم العلاج والاسعافات الاولية، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات .