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«شكري» يجري إتصالات هاتفية مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا

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«شكري» يجري إتصالات هاتفية مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا «شكري» يجري إتصالات هاتفية مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا

وزير الخارجية سامح شكرى

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي انه جرت صباح اليوم ١٨ يوليو اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية سامح شكري وكل من فيليب هاموند وزير خارجية بريطانيا ولوران فابيوس وزير خارجية فرنسا وفرانك شتاينماير وزير خارجية ألمانيا، حيث تم خلال الاتصالات الثلاث تناول العلاقات الثنائية بين والدول الثلاث وسبل مزيد من تطويرها في مُختَلِف المجالات، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم مصر وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وعلي رأسها قضايا الاٍرهاب والاتفاق النووي بين ايران والدول الست الكبري وانعكاساته علي الأمن والاستقرار في المنطقة والاوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والعراق.

أضاف المتحدث ان الوزير شكري شدد خلال الاتصالات علي أهميّة الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم لمصر في ضوء الحرب التي تخوضها ضد الاٍرهاب واهمية تكاتف كافة الجهود الدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها باعتبار انه لا توجد أية دولة محصنة ضد هذا الخطر الداهم، وقد ثمن وزراء الخارجية هاموند وفابيوس وشتانماير الدور المصري الفعّال في محاربة الاٍرهاب وتضامن حكوماتهم الكامل مع مصر باعتبارها محور الأمن و الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تموج بالاضطرابات.

وقال عبد العاطي ان الوزير شكري تشاور مع نظراائه الغربيين الاتفاق النووي الأخير الذي تم التوصُّل اليه بين ايران ومجموعة الدول الست الكبري وانعكاساته المُحتملة علي إلامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالاضافة الي مناقشة عدد من الملفات الإقليمية الآخري في مقدمتها الأزمة الليبية والدور المصري الإيجابي في التوصل لاتفاق الصخيرات الأخير واهمية انضمام باقي القوي الليبية للاتفاق للتوحد ضد الاٍرهاب، فضلا عن تطورات الأزمة السوريّة والاوضاع في كل من اليمن والعراق.

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