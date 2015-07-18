إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج‎

إصيب 4 اشخاص في مشاجرة بين ابناء عمومة بسبب وجود خلافات سابقة بينهم بسوهاج.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج، اخطارًا من مركز شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة بناحية دائرة مركز بلصفورة.

بالإنتقال والفحص تبين أنها بين كل من :-

طرف أول ( محمد محمود علي 15 سنة طالب مصاباً بكدمات وسحجات بالساعد الأيمن ،و أحمد السيد أحمد 16 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس ،و ناديه نور الدين بكر 52 سنة ربة منزل ، و 2 اخرين ‘جاري ضبطهما’)، طرف ثان (ثروت أحمد محمد 34 سنة سائق، ومحمد عبد الله أحمد 48 سنة مدرس، مصابين “بجروح بفروة الرأس “، و 2 اخرين جاري ضبطهما) الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، وتبين ان سبب المشاجرة خلافات سابقة بينهم.

تم ضبط طرفـي المشاجرة عدا الأخيرين من كلا الطرفين، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما على الأخر بالضرب وإحداث إصابته.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وضبط المشكو في حقهم.

حرر عن ذلك محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.