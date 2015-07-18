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بالصور.. احتفالية لتكريم 4 من أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد‎

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صرح  المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد ان الوحدة المحلية لمركز  ومدينة باريس بالوادي الجديد ستقيم احتفالية لتكريم  4 من الاوائل بالشهادة الثانوية العامة علي مستوي المحافظة من ابناء المركز .

وهم  فاطمة حمدان زكى مدرسة باريس 407 درجات قسم علمي علوم – محمد عبد المجيد أبو بكر – باريس الثانوية بمجموع 395،5 درجة علمي – رانيا أحمد جداوى – مدرسة باريس بمجموع 401 درجة قسم الادبي والاولي علي المحافظة في القسم الادبي – وسمر عبد الرحمن عبد الغفار – مدرسة باريس بمجموع 391،5 درجة شعبة الادبي”  .

وحضر الاحتفالية  بمدينة باريس  العشرات من أبناء المركز وقراه وافراد عائلات الطلبة المكرمين وقيادات المركز التنفيذية .

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