بالصور.. احتفالية لتكريم 4 من أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد‎

صرح المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد ستقيم احتفالية لتكريم 4 من الاوائل بالشهادة الثانوية العامة علي مستوي المحافظة من ابناء المركز .

وهم فاطمة حمدان زكى مدرسة باريس 407 درجات قسم علمي علوم – محمد عبد المجيد أبو بكر – باريس الثانوية بمجموع 395،5 درجة علمي رياضة – رانيا أحمد جداوى – مدرسة باريس بمجموع 401 درجة قسم الادبي والاولي علي المحافظة في القسم الادبي – وسمر عبد الرحمن عبد الغفار – مدرسة باريس بمجموع 391،5 درجة شعبة الادبي” .

وحضر الاحتفالية بمدينة باريس العشرات من أبناء المركز وقراه وافراد عائلات الطلبة المكرمين وقيادات المركز التنفيذية .