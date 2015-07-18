رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب يزور الوادي الجديد‎ الأسبوع المقبل

يزور السيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، على رأس وفد رفيع المستوي محافظة الوادي الجديد الأسبوع المقبل ، لمتابعة إنشاء 23 محطة تنقية على مستوى المحافظة منها 10 محطات سيتم إقامتها لمركز ومدينة الخارجة.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، ان الزيارة تهدف لمتابعة أعمال أكبر مشروع تنفذه الهيئة علي أرض المحافظة باعتمادات تصل الي 149 مليون جنيه ، تشمل 7 محطات بمركز الخارجة، 4 محطات بمركز الداخلة، محطة واحدة بمركز باريس، محطة واحدة بمركز الفرافرة، وكذلك يجرى إنهاء إجراءات 10 محطات تنقية مياه أخرى، للبدء في الإنشاء بمراكز المحافظة، بتكلفة تتجاوز 63 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالي الجديد 2015 /2016.