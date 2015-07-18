المتحدث العسكرى: تصفية 25 إرهابياً وضبط آخر شديد الخطورة بسيناء

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إن معلومات مؤكدة وردت من الأجهزة الأمنية تفيد بإختباء مجموعة من العناصر الإرهابية الخطرة فى منطقة وسط سيناء، وعلى الفور تم دفع مجموعات مجهزة من عناصر الجيش الثالث الميدانى لإعداد الأكمنة اللازمة للقبض على العناصر الإرهابية قبل هروبها.

وأضاف المتحدث العسكرى فى بيان له :" تمكنت القوات من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين من بينهم الإرهابى / أحمد جمال سالم (أحد صانعى العبوات الناسفة والمتفجرات) بالقرب من قرية (أم شيحان) ، كما تمكنت من تصفية (25) إرهابى آخر أثناء تجمعهم بمنطقة (شرق الباطور).