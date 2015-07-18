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شاهد.. زيارة وزير الدفاع لمصابي القوات المسلحة

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شاهد.. زيارة وزير الدفاع لمصابي القوات المسلحة شاهد.. زيارة وزير الدفاع لمصابي القوات المسلحة

صدقي صبحي

قام، الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بزيارة عدد من الضباط والصف والجنود المصابين، خلال المواجهات التي تخوضها القوات المسلحة ضد الإرهاب والذين يخضعون حاليًا لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة .
> وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة يثبتون كل يوم أنهم على قدر المسئولية التي يحملون أمانتها، ويضربون المثل في البطولة والتضحية، مؤكدين العقيدة القتالية والإيمانية الخالصة لأبناء القوات المسلحة أنهم خير أجناد الارض وخط الدفاع الأول عن مقدرات الشعب المصري العظيم .

هنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بحلول عيد الفطر المبارك معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

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