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السعودية تعلن القبض على أكبر خلايا «داعش»

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السعودية تعلن القبض على أكبر خلايا «داعش» السعودية تعلن القبض على أكبر خلايا «داعش»

صورة أرشيفية

أعلنت ، السبت، القبض على أكبر خلايا داعش في المملكة، والمكونة من 431 شخصا، أغلبيتهم من السعوديين بينما البقية متوزعين ما بين يمنيين ومصريين وأردنيين وجزائريين، ونيجيريين وتشاديين، إضافة إلى آخرين غير محددي الهوية.
> وقال بيان من وزارة الداخلية إن تلك الخلايا نفذت خمسة وهي “استهداف المصلين في قرية الدالوة بداية العام الحالي، وإطلاق النار على دورية للأمن العام شرق العاصمة الرياض واستشهاد قائدها ومرافقه، وحادث إطلاق النار على دورية لأمن المنشآت أثناء تأديتها عملها بمحيط موقع الخزن الاستراتيجي جنوبي مدينة الرياض واستشهاد قائدها والتمثيل بجثته وحرقها، وحادث استهداف المصلين بمسجد الإمام علي بن أبي طالب في بلدية القديح، وحادث استهداف المصلين في مسجد الحسين بن علي بحي العنود”.

 

العربية.نت

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