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رئيس فيورنتينا: مشكلة صلاح سيحلها المحامون.. وكيله سبب الأزمة

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رئيس فيورنتينا: مشكلة صلاح سيحلها المحامون.. وكيله سبب الأزمة رئيس فيورنتينا: مشكلة صلاح سيحلها المحامون.. وكيله سبب الأزمة

أكد أندريا ديلا فالي رئيس فيورنتينا الإيطالي أن المشكلة المتعلقة باللاعب المصري محمد صلاح ستحل عن طريق الإجراءات القانونية من قبل المحامين بالنادي.

ويرى ديلا فالي أن وكيل اللاعب الدولي المصري هو سبب المشكلة الموجودة حاليا والتي يصر فيها الفيولا على الاحتفاظ بحقوقه بعدما رفض صلاح الاستمرار مع الفريق على الرغم من دفع النادي لتشيلسي القيمة المادية لاستعارته لمدة 18 شهرا.

ويسعى تشيلسي لحل الأزمة بشكل ودي مع مسؤولي الفيولا.

وقال ديلا فالي للصحفيين:"نحن حزانى، هو شخص جيد أدار الأمر بشكل سيء بسبب وكيله".

وأضاف "أرى الأندية الأخرى تتوجه إلى لندن من أجله، سنفعل نفس الشيء ونتحدث مع تشيلسي".

وأتم "المحامون سيحلون المشكلة. القصة مازالت طويلة".

ولم يحسم صلاح مصيره بعد بشأن الفريق الذي سيرتدي ألوانه الموسم المقبل في ظل رفضه للفيولا وخروجه من حسابات مدرب تشيلسي، جوزيه مورينيو.

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