مدرب ريو أفي: أحمد حسن كوكا سليم بنسبة 1000%.. لا غنى عنه بالفريق

أشاد بيدرو مارتينز مدرب فريق ريو أفي البرتغالي بقدرات المهاجم المصري أحمد حسن كوكا ونفى ما تردد عن أنه يعاني من مشكلة صحية في القلب.

وقال مارتينز في تصريحات نشرتها صحيفة (أبولا) البرتغالية:"هو بخير على كل الأصعدة، لا توجد لديه مشكلة بدنية. لدينا طاقم طبي كفء للغاية".

وأضاف "كوكا لائق بنسبة 1000% للموسم الجديد، أفضل وجوده بقائمة الفريق".

وأردف "هو لاعب كبير وأنا أحب الاعتماد على اللاعبين المتميزين، لكن سوق الانتقالات يبقى مفتوحا حتى آخر شهر أغسطس".

وكان نادي بنفيكا البرتغالي قد أعلن عدم إتمام اتفاقه مع مهاجم المنتخب الأوليمبي المصري بسبب فشله في اجتياز الكشف الطبي مرتين مصرحا بأنه يعاني من مشكلة في القلب.