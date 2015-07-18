وصول 227 سائح لميناء شرم الشيخ و2141 طن معدات للسويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، ان ميناء الادبية بالسويس يشهد اليوم تداول 2141 طن معدات من خلال استقبال السفينة ليتونج و على متنها 885 طن معدات قادمة من الصين و السفينة ابس ايسبرجير و على متنها 198 طن معدات كهرباء قادمة من ينبع كما تغادر الميناء السفينة انترستريال كينتكى و على متنها 1058 طن معدات و مواسير بترولية متجهة الى الامارات.

ويستعد ميناء نويبع، اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 250 راكب و 36 سيارة ملاكى و 9 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 143 راكب منهم 91 معتمر و 2 باص عمرة و 42 شاحنة.

وعلى جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 816 راكب منهم 407 معتمر و 9 باص عمرة و 17 سيارة ملاكى و 5 شاحنة خلال رحلتين لها و السفينة سينا و على متنها 313 راكب منهم 135 معتمر و 3 باص عمرة و 28 شاحنة و 1سيارة ملاكى و 2 باص جيت خلال رحلتين لها كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 35 راكب و السفينة سينا و على متنها 18 شاحنة.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 143 سائح الى و من الكنيسة لممارسة رياضة الغوص و الرياضات المائية .