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مصرع طفل سقط فى ترعة أثناء لهوه أمام منزله بالمنوفية

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مصرع طفل سقط فى ترعة أثناء لهوه أمام منزله بالمنوفية مصرع طفل سقط فى ترعة أثناء لهوه أمام منزله بالمنوفية
لقى طفل بقرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مصرعه غرقا بترعة مارة من أمام منزلة وذلك أثناء لهوه، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد مصرع سعيد عبد العزيز سعيد عامان ومقيم بقرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية غرقا بترعة مارة من أمام منزلة وذلك أثناء لهوه، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365