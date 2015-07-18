«محلب» يشكل لجنة لتنفيذ خطة تطوير الجامعة العمالية بعد عيد الفطر

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بصدد إصدار قرار عقب إجازة عيد الفطر ، بتشكيل لجنة لتنفيذ خطة إعادة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية ، برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري ، ووزير التعليم الفني والتدريب الدكتور محمد يوسف .

وتضم اللجنة في عضويتها جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومحمد سعفان نائب رئيس الاتحاد ، وطه كامل عميد شعبة العلاقات الصناعية ، ومحمد سيد جمعة عميد شعبة التنمية التكنولوجية بالجامعة العمالية ، وعبد الرحمن سعد أستاذ بكلية هندسة شبرا ، ومحمد الفاتح مستشار وزير التعليم العالي ، وكمال إمام المستشار الدولي وخبير جودة التعليم العالي ، وشريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار، وإبراهيم حرك بوزارة الاستثمار.

وينص قرار التشكيل أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه من المتخصصين والخبراء لتنفيذ خطة التطوير، كما يتم تشكيل أمانة فنية تتولي المهام اللوجيستية والمساعدة لعمل أعضاء اللجنة.

أ ش أ