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محافظ الوادي الجديد: إحالة من يستغل مياه الشرب في ري الزراعات إلى النيابة

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محافظ الوادي الجديد: إحالة من يستغل مياه الشرب في ري الزراعات إلى النيابة محافظ الوادي الجديد: إحالة من يستغل مياه الشرب في ري الزراعات إلى النيابة

اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، إحالة من يستغل مياه الشرب النقية  في ري الزراعات إلى النيابة العامة.

وقال أن عدد من الأحياء السكنية بمدينة الخارجة ومنها المجاهدين والسلخانة والبري، تعاني من ضعف عام من وصول مياه الشرب إلى سكان تلك المناطق بسبب الممارسات الخاطئة لبعض المواطنين، الذين يستغلون مياه الشرب في أغراض أخرى. وأضاف محافظ الوادي الجديد انه سيتم فتح ملف مياه الشرب بالمحافظة عقب عيد الفطر المبارك، وان رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي السيد العشري سيقوم على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة المحافظة الأسبوع المقبل  لمتابعة إنشاء 23 محطة تنقية على مستوى المحافظة.

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