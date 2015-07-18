الأمن العام يضبط 127 قطعة سلاح و104 قضايا مخدرات

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته الأمنية، التى أسفرت عن ضبط 43 قطعة سلاح نارى، 127 قطعة سلاح أبيض، 104 قضايا مخدرات، 2 تشكيل عصابى، 2 متهم لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 18 متهما مطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 3844 حكما قضائيا متنوعا، 309 دراجات نارية مخالفة وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

تأتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.