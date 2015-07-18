أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمن العام يضبط 127 قطعة سلاح و104 قضايا مخدرات

Google+ Print
الأمن العام يضبط 127 قطعة سلاح و104 قضايا مخدرات الأمن العام يضبط 127 قطعة سلاح و104 قضايا مخدرات
واصل قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته الأمنية، التى أسفرت عن ضبط 43 قطعة سلاح نارى، 127 قطعة سلاح أبيض، 104 قضايا مخدرات، 2 تشكيل عصابى، 2 متهم لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 18 متهما مطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 3844 حكما قضائيا متنوعا، 309 دراجات نارية مخالفة وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

تأتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365