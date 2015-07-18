تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب بمديرية امن بورسعيد، برئاسة النقيب هاني رشوان رئيس مباحث القسم، من ضبط الشقي الخطر أشرف ا إ ح – مقيم دائرة العرب ( مسجل جنائيًا فرض سيطرة ) محرزاً سلاح ناري عيار 7.62 ×39 محلي الصنع، وطلقة من ذات العيار، وكذا قطعة كبيرة الحجم “طربة” لمخدر الحشيش “بقصد الإتجار” ومبلغ مالي.
> تلقى الرائد هاني رشوان رئيس مباحث العرب، معلومات عن قيام الشقي خطر بالاتجار في المخدرات، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات.
> تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة ايام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.
ضبط «مسجل خطر» بحوزته طربة حشيش وسلاح ناري بحي العرب ببورسعيد
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب بمديرية امن بورسعيد، برئاسة النقيب هاني رشوان رئيس مباحث القسم، من ضبط الشقي الخطر أشرف ا إ ح – مقيم دائرة العرب ( مسجل جنائيًا فرض سيطرة ) محرزاً سلاح ناري عيار 7.62 ×39 محلي الصنع، وطلقة من ذات العيار، وكذا قطعة كبيرة الحجم “طربة” لمخدر الحشيش “بقصد الإتجار” ومبلغ مالي.