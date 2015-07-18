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ضبط «مسجل خطر» بحوزته طربة حشيش وسلاح ناري بحي العرب ببورسعيد

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ضبط «مسجل خطر» بحوزته طربة حشيش وسلاح ناري بحي العرب ببورسعيد ضبط «مسجل خطر» بحوزته طربة حشيش وسلاح ناري بحي العرب ببورسعيد

18 يوليو 2015 | 1:47 مساءً

المتهم

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب بمديرية امن بورسعيد، برئاسة النقيب هاني رشوان رئيس مباحث القسم، من ضبط الشقي الخطر أشرف ا إ ح – مقيم دائرة العرب ( مسجل جنائيًا فرض سيطرة ) محرزاً سلاح ناري عيار 7.62 ×39 محلي الصنع، وطلقة من ذات العيار، وكذا قطعة كبيرة الحجم “طربة” لمخدر الحشيش “بقصد الإتجار” ومبلغ مالي.
> تلقى الرائد هاني رشوان رئيس مباحث العرب، معلومات عن قيام الشقي خطر بالاتجار في المخدرات، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات.
> تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة ايام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

2015-07-18

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