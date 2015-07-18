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مصر تدين الأحداث الإرهابية بالعراق وشمال نيجيريا وولاية «تنيسى» الأمريكية

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مصر تدين الأحداث الإرهابية بالعراق وشمال نيجيريا وولاية «تنيسى» الأمريكية مصر تدين الأحداث الإرهابية بالعراق وشمال نيجيريا وولاية «تنيسى» الأمريكية

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر  عبد العاطي، عن إدانة بأشد العبارات الأحداث والتفجيرات الإرهابية التى شهدتها  كل من العراق وشمال شرق نيجيريا وولاية “تنيسي” الأمريكية والتى راح ضحيتها المئات  من القتلي والمصابين من الأبرياء.

وحذر السفير عبد العاطي – فى بيان صحفى اليوم السبت – من خطورة ظاهرة الإرهاب القبيحة  مشيرا إلى أن هذه الحوادث المتكررة إنما تؤكد بجلاء أن الإرهاب لا دين ولا  وطن ولا أرض له.. وأنه ظاهرة عالمية يتطلب مكافحتها تضافر الجهود الدولية لاجتثاثها  من جذورها, مجددا وقوف مصر بكل قوة وحزم ضد التنظيمات الإرهابيةوتضامنها مع  حكومات كل من العراق ونيجيريا والولايات المتحدة.

كما أعرب المتحدث باسم الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا, مضيفا أن  مصر تدعو المجتمع الدولى مجددا إلى الاصطفاف والتعاون وتعبئة الموارد من أجل مواجهة  ظاهرة الإرهاب ومنع إيواء الإرهابيين وقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية.

أ ش أ

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