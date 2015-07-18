بالصور.. توافد أهالي الأقصر على الحدائق والمنتزهات احتفالاً بثاني أيام العيد

شهدت الحدائق والمنتزهات وكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، إقبالاً واسعا من أهالي محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت المعديات النيلية والمراكب الشراعية إقبالاً كبيرا من المواطنين في أول وثاني أيام العيد .

وشارك السياح المتواجدون في الأقصر المصريين فرحتهم بالعيد، وأقبل المواطنون كبارًا وصغارًا على ركوب عربات الحنطور، وزيارة المناطق الأثرية والسياحية.

واتخذت مديرية أمن الأقصر إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، تتضمن تكثيف الجهود وتعزيز قوات الشرطة في أماكن تجمع المواطنين وساحات صلاة العيد وفي محيط المناطق السياحية والأثرية والمنشآت الحيوية والهامة.

وأصدر اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، تعليماته لإدارة البحث الجنائي بالمديرية ومأموري الأقسام بتشديد الأمن والحراسة والخدمات السرية على أماكن تجمع المواطنين لمنع كل ما يضر بالأمن وسلامة المواطنين.

كما أمر بتكثيف الدوريات على الحدائق العامة لضبط كل ما يخالف الآداب العامة وجرائم الآداب والنشل والمشاجرات، ووجه بالانتشار الموسع للأكمنة الثابتة والمتحركة بشوارع المدينة لرصد أي مخالفات او اعمال مخالفة للقانون من شأنها افساد فرحة المواطنين بالعيد.

وأصدر مدير أمن الأقصر توجيهاته لإدارة المرور لتوزيع الخدمات المرورية على الميادين العامة التي يتوافد المواطنون عليها، لضبط سير المرور بجميع أنحاء المدينة وخلق سيولة مرورية بجميع شوارع المحافظة.