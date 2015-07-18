بالصور.. أمن القاهرة يشن حملة بكورنيش النيل لإزالة إشغالات الباعة الجائلين

شنت مديرية أمن القاهرة اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة بطريق كورنيش النيل للوقوف على الحالة الأمنية تزامناً مع احتفالات المصريين بثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وقاد الحملة اللواء مصطفى شحاتة مدير قطاع غرب القاهرة واللواء هانى جرجس مفتش القطاع والعميد أيمن الدرديرى مأمور قسم قصر النيل .

وقامت الحملة بإزالة إشغالات وفروشات الباعة الجائلين من طريق كورنيش النيل، كما تحفظت على الكراسى الخاصة بأصحاب المقاهى لعدم حصولهم على تصريح .

وتفقدت الحملة كوبرى قصر النيل، للوقوف على الحالة الأمنية مشددة على أفراد الخدمة بضرورة الالتزام باليقظة التامة وضبط أى حالات تحرش للحد من الظاهرة، كما طالبت المواطنين بعدم الوقوف على الكوبرى.



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