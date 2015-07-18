اختفاء 5 أشخاص من التشيك شرق لبنان

عثر صباح اليوم السبت فى منطقة كفريا فى البقاع الغربى شرق لبنان على سيارة بداخلها جوازات سفر وحقائب لخمسة أشخاص يحملون الجنسية التشيكية.

وذكرت " الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية الرسمية أنه تم العثور صباح اليوم على سيارة فى منطقة كفريا فى البقاع الغربى وفى داخلها جوازات سفر وحقائب لخمسة أشخاص من جنسيات تشيكية.

وأضافت الوكالة أن التشيكيين الخمسة الذين اختفوا فى منطقة كفريا- البقاع الغربي، هم: شرفاك جان، حمصى ادم، دوبلس ميرسكلاف، كوفون بارفيل وديبسيك مارلين بيسيك.

وتابعت الوكالة انه بعد التحقيق تبين أن السيارة تعود لشخص لبنانى من أل طعان، ويجرى البحث حاليا عن صاحب السيارة والركاب التشيكيين لمعرفة مصيرهم.

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