في_القمة – حازم إمام الصغير يختار لـ في الجول.. ' شياطين الخماسي '

لو بإمكانك اختيار 4 لاعبين من الزمالك لمصاحبتك في مباراة خماسية أمام الأهلي. من تختار؟ فلتترك إجابتك في التعليقات لكن أولا فلتتعرف على رأي قائد الفرسان حازم إمام.

حازم إمام الصغير شارك في لعبة FilGoal.com التي تعتمد على أسئلة خفيفة يتم توجيهها لنجوم الكرة المصرية.

وقال إمام لـFilGoal.com: "سأختار شياطين الخماسي. مصطفى فتحي وأيمن حفني طبعا".

وتابع "هناك كذلك إسلام جمال. سيتولى الدفاع، وهو لاعب مهاري كذلك".

وأتم "في المرمى طبعا لا يوجد أفضل من أحمد الشناوي. هذا فريق يستطيع الفوز فعلا بكل المباريات".