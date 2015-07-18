مكياج العيد مع رانيا قيس على طريقة النجمات

تتميّز رانيا قيس بطريقتها اللافتة في إبراز جمال كلّ سيدة، عبر أسلوبها الخاصّ في تطبيق المكياج. وقد ارتبط اسمها بالنجمة هيفا وهبي وبالمكياج المناسب للمرأة العربيّة، إضافة إلى المكياج الطبيعي المناسب للنهار، والذي برز في مكياجات ليليا الأطرش. موقع "سيدتي نت" يقدّم لك نصائح خبيرة التجميل رانيا قيس لمكياج لافت يوم العيد، وفي سهرات رمضان.

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تشدّد قيس على أهميّة العناية بالبشرة بعد هذا الشهر الفضيل، ولا سيّما لمعالجة الجفاف التي قد يسبّبه الصوم، إضافة إلى أثر أشعّة الشمس على الوجه. من هنا تنصح قيس كلّ سيدة بشرب كميّة كبيرة من الماء يوم العيد، لتعويض النقص ولتأمين الترطيب اللازم للبشرة واستعادة نضارة الوجه. كما تشير إلى أهميّة الكريم الواقي من الشمس كلّ يوم، سيّما وأنّ المرأة العربيّة تتعرّض لدرجات الحرارة المرتفعة. أما بالنسبة للمكياج، فتفصل رانيا قيس بين يوم العيد وبين سهرات رمضان. وإليك التفاصيل:



مكياج طبيعي ليوم العيد على طريقة ليليا الأطرش:

بعد تأسيس البشرة بكريم الأساس المناسب لك، يمكنك استخدام القلم الأسود داخل عينيك لإبراز جمالهما، أو أقلام ملوّنة، كالأخضر أو الأزرق، حسب لون عينيك. أما بالنسبة لظلال العيون، فتفضّل رانيا قيس استخدام الألوان الزهريّة الفاتحة، للحفاظ على نظرة طبيعيّة بعيدة عن المبالغة، في النهار. كما تنصح كلّ سيدة بالابتعاد عن الرموش المستعارة في فترة النهار، والاكتفاء بالماسكرا. ثم الانتقال إلى القليل من بودرة الوجنتين المناسبة للون بشرتك، والقليل من أحمر الشفاه الطبيعي. إليك بالصور ليليا الأطرش بالمكياج الطبيعي.



مكياج لافت لسهرات رمضان على غرار هيفا وهبي:

بالانتقال إلى السهرات، يختلف نوع المكياج وألوانه. إليك صور هيفا وهبي بالمكياج القوي مع أحمر الشفاه الأحمر. تنصحك رانيا قيس بتحديد عينيك بالآي لاينر الأسود، بشكل يجعلهما تبدوان كبيرتين، وإبراز شفتيك بأحمر الشفاه الأحمر، باختلاف درجاته من الكرزي إلى الداكن.

اختاري المكياج الذي يناسبك وتألّقي يوم العيد...رمضان كريم!

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