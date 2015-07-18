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منح صفة مأموري الضبط القضائي لـ 22 قيادة تنفيذية بالجيزة لضبط مخالفات البناء

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منح صفة مأموري الضبط القضائي لـ 22 قيادة تنفيذية بالجيزة لضبط مخالفات البناء منح صفة مأموري الضبط القضائي لـ 22 قيادة تنفيذية بالجيزة لضبط مخالفات البناء

الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة

أعلن الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة، عن منح 22 قيادة تنفيذية بالمحافظة صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمخالفات الخاصة بقانون البناء وشغل الطرق.

وقال المحافظ، إن المستشار أحمد الزند وزير العدل أصدر قراراً بتخويل نائبى المحافظ ورئيس جهاز المتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن هذه الصفة، استجابة للطلب الذى تقدمت به المحافظة لسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهة المخالفات السابق ذكرها وضبطها فى أسرع وقت والذى من شأنه الحد من هذه المخالفات.

تضمنت الأسماءأسامة شمعة نائب المحافظ للمراكز والمدن وعلاء الهراس نائب المحافظ للأحياء وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية ورؤساء أحياء العجوزة والدقى والهرم وبولاق الدكرور وجنوب وشمال الجيزة والعمرانية والوراق ومراكز ومدن الحوامدية والبدرشين والواحات البحرية وأطفيح والصف ومنشأة البكارى ومنشأة القناطر والعياط وكرداسة وأبوالنمرس وأوسيم.

 

ا ش ا

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