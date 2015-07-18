التمارين الرياضية تساعد النساء بعد سن اليأس على فقد الوزن الزائد

كشفت دراسة علمية كندية حديثة أن النساء الأكبر سناً الذين يمارسون المزيد من التمارين الرياضية أسبوعيا، يفقدون المزيد من الوزن الزائد والدهون المتراكمة.

وقد وجد الباحثون الكنديون أن النساء بعد سن اليأس الذين مارسوا خمس ساعات فى المتوسط من التمارين الرياضية كل أسبوع أى ضعف الكمية الموصى بها عادة، قد فقدوا قدراً أكثر بكثير من الدهون فى الجسم فى غضون عام، مقارنة بالنساء الذين مارسوا كمية أقل من التمارين.

وتوصى المعاهد الوطنية الأميركية للصحة البالغين بالحصول على ساعتين و30 دقيقة على الأقل من النشاط البدنى المعتدل كل أسبوع.

وقد أظهرت أبحاث سابقة أن ممارسة الرياضة تخفض وزن الجسم وتقلل مجموع الدهون فى الجسم.

وأضاف الباحثون أن زيادة جرعة الشخص فى ممارسة الرياضة من شأنها أن تساهم فى الحصول على نتائج أفضل، من حيث اللياقة البدنية وخفض الوزن.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى"Health Day News".