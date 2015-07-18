أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

التمارين الرياضية تساعد النساء بعد سن اليأس على فقد الوزن الزائد

Google+ Print
التمارين الرياضية تساعد النساء بعد سن اليأس على فقد الوزن الزائد التمارين الرياضية تساعد النساء بعد سن اليأس على فقد الوزن الزائد
كشفت دراسة علمية كندية حديثة أن النساء الأكبر سناً الذين يمارسون المزيد من التمارين الرياضية أسبوعيا، يفقدون المزيد من الوزن الزائد والدهون المتراكمة.

وقد وجد الباحثون الكنديون أن النساء بعد سن اليأس الذين مارسوا خمس ساعات فى المتوسط من التمارين الرياضية كل أسبوع أى ضعف الكمية الموصى بها عادة، قد فقدوا قدراً أكثر بكثير من فى الجسم فى غضون عام، مقارنة بالنساء الذين مارسوا كمية أقل من التمارين.

وتوصى المعاهد الوطنية الأميركية للصحة البالغين بالحصول على ساعتين و30 دقيقة على الأقل من النشاط البدنى المعتدل كل أسبوع.

وقد أظهرت أبحاث سابقة أن ممارسة الرياضة تخفض وزن الجسم وتقلل مجموع الدهون فى الجسم.

وأضاف الباحثون أن زيادة جرعة الشخص فى ممارسة الرياضة من شأنها أن تساهم فى الحصول على نتائج أفضل، من حيث اللياقة البدنية وخفض الوزن.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى"Health Day News".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم